Керчан приглашают на шахматный турнир

Битва керченских и не только шахматистов начнется завтра, 23 июня, в 11:00 в Культурном центре им. Богатикова.

Турнир будет посвящен городам воинской славы и городам-героям, в число которых входит и Керчь. В связи с этим участие в партиях примут не только жители нашего города, но и множество игроков из других городов юга России, мимо которых тоже не прошла Великая Отечественная война.

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Организаторы сообщают, что участником может стать любой желающий вне зависимости от возраста и умения играть в шахматы.

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