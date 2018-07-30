Керчан приглашают на спектакль «Ветер шумит в Тополях» в Картинную галерею

31 июля, во вторник, в 17.00 в одном из выставочных залов Картинной галереи Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Новый драматический любительский театр (художественный руководитель Анатолий ГЕРШЗОН) представит зрителям спектакль «Ветер шумит в Тополях» по одноименной пьесе современного французского драматурга Жеральда Сиблейраса.

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Речь идет о трех стариках, живущих в Доме для военных ветеранов. Они — ветераны еще Первой мировой, что придает пьесе налет некоего абсурда, театральной условности. Двое, Рене и Фернан, живут здесь уже 25 и 10 лет, уйдя сюда, как в монастырь, еще до войны в Индокитае, третий — Густав, ветеран Второй мировой войны, только что поступил. У Фернана осколок в голове, и он постоянно падает в обморок, у Рене больная нога, Густав почти неподвижен и никуда не выходит. Они мало что видели в жизни, как будто и не были никогда молодыми. Но ни они над собой, ни автор над ними не плачет. Три абсолютно разных по характеру, по настрою на оставшуюся жизнь мужчины общаются между собой, вспоминая прошлое, рассуждая о настоящем и планируя будущее.

Приглашаем любителей театрального искусства и поклонников керченских актеров на просмотр спектакля. Количество мест ограничено. Запись по телефону 2-20-86 или в кассе Картинной галереи (ул. Театральная, 36).

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