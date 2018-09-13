Керчан приглашают на выставку уникальных памятников

В Керченском Лапидарии откроют временную выставку редких памятников христианской эпохи.

14 сентября в 16.00 в Лапидарии – «Музее каменных древностей» состоится открытие временной выставки в рамках цикла «Музейные древности». Тема выставки – «Христианство на Боспоре». По традиции, вход на открытие выставки-бесплатный.

Выставка повествует о проникновении христианства на Боспор. В первые века нашей эры жители Боспорского царства исповедовали языческую религию, позднее набирает силу вера в Бога Высочайшего, почитание богов, обладающих сотерическими функциями.

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В отличие от прежних культов, они стали предтечей монтеизма. В середине III в. н.э. в Европе начинается «Великое переселение народов», в ходе которого на территорию Боспорского царства вторгаются германские племена готов. На четверть века Боспорское царство становится базой для германцев и их союзников сарматов и аланов, осуществлявших морские походы в Малую Азию и на Балканский полуостров.

С этого времени распространяется христианство на Боспоре. Предположительно, этому способствовали пленники из Малой Азии, которых привозили сюда готы, совершавшие на боспорских судах набеги на провинции Римской империи. В конце III в. на Боспоре появляются первые христианские общины. Иллюстрацией этого исторического процесса станет надгробие Евтропия (304 г.) – самое ранний христианский памятник в лапидарной коллекции.

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