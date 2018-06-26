Керчан приглашают обсудить проект газоснабжения поселка Героевское

Керчан приглашают принять участие в обсуждении проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта «Газоснабжение пос. Героевское в г. Керчь РК».

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Керчи.

Письменные предложения по вопросу изменения вида разрешённого использования земельного участка можно вносить до 30 июля 2018 года (включительно) до 17:00 в Рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 5, каб. 352, e-mail: gorsovet-kerch@mail.ru.

Желающим принять участие в публичных слушаниях и (или) выступить на публичных слушаниях свои заявки на участие направлять в рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний до 23 июля 2018 года по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 5, каб. 352.

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Публичные слушания по обсуждению вопроса изменения вида разрешённого использования земельного участка пройдут 31 июля 2018 года в 14.00 по адресу ул. Кирова, 17, каб 101.

Доступ к документам и материалам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях возможен следующими способами:

ознакомление в административном здании, по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 5, каб. 352;

ознакомление с материалами на официальном сайте Керченского городского совета и официальном сайте Администрации города Керчи Республики Крым;

ознакомление с выставкой-экспозицией демонстрационных материалов проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта «Газоснабжение пос. Героевское в г. Керчь РК» по адресу: г. Керчь, ул.Кирова,5, каб. 352.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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