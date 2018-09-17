Керчан приглашают обсудить реконструкцию набережной

Керчан приглашают принять участие в публичных слушаниях по вопросу обсуждения проекта планировки и проекта межевания территории по реконструкции объекта «Реконструкция набережной муниципального образования городской округ Керчь РК (ПИР и экспертиза)».

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Письменные предложения по вопросу обсуждения проекта планировки и проекта межевания территории по реконструкции объекта «Реконструкция набережной муниципального образования городской округ Керчь РК (ПИР и экспертиза)» направлять в рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний до 19 октября 2018 года (включительно) по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 17, каб. 404, e-mail: gorsovet-kerch@mail.ru. Справки по телефону: 6-67-83.

Желающим принять участие в публичных слушаниях и (или) выступить на публичных слушаниях свои заявки на участие направлять в рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний до 12 октября 2018 года (включительно) по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 17, каб. 404, e-mail: gorsovet-kerch@mail.ru. Справки по телефону: 6-67-83.

Публичные слушания пройдут 22 октября 2018 года в 14.00 по адресу ул. Кирова, 17, каб 101.

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