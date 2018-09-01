Керчан приглашают открыть сезон закаливания

Керчан в конце сентября приглашают открыть сезон моржевания. Об этом стало известно из группы в социальной сети Вконтакте WALRUS KERCH ᛏ МОРЖИ КЕРЧИ.
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«Сезон закаливания обещает быть очень горячим и греть нас будет как всегда наше тёплое общение, горячий чай и обжигающее ледяное море!», — заявляют организаторы.
Стартует мероприятие 30 сентября, а место о месте проведения и времени будет сообщено за три дня до начала моржевания.
Организаторы приглашают всех желающих и предлагают начинать закаляться уже сейчас – принимать контрастный душ и непродолжительно купаться в море 1-3 раза в неделю.