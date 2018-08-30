Керчан приглашают принять участие в городском конкурсе семей

На набережной города Керчь 8 сентября 2018 года пройдет конкурс семей.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо создать семейную команду не менее трёх и не более пяти человек. Участие в команде могут принимать все родственники, в том числе старшее поколение.

Регистрация в конкурсе пройдет заранее. Заявка принимается ежедневно в срок до 6 сентября 2018 года по телефону +7 (36561) 2- 04 -78 с 9.00-17.00 или по электронному адресу: kerchkultura@mail.ru.

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Целью проведения конкурса является повышение престижа семьи, как социального института в молодежной среде. Основная тема конкурсных викторин и игр — история города Керчь.

Участникам необходимо подготовить конкурс «Приветствие родному городу» максимум на 3 минуты, музыкальное сопровождение к которому предоставляется на флеш-носителе за 15 минут до начала конкурса организатору.

Самое главное и обязательное условие для участия в конкурсе — хорошее настроение!

В ходе конкурса будут оцениваться костюмы и атрибуты, творческий замысел и оригинальность и группа поддержки.

Победители конкурса получат дипломы и ценный призы.

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