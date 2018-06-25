Керчан приглашают принять участие в литературном конкурсе

В Крыму стартовал республиканский литературный конкурс «Крымское приключение» 2018, организованный Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым совместно с крымской редакцией газеты «Московский Комсомолец». Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Конкурс проводится с 2015 года с целью поддержки литературных талантов полуострова, популяризации чтения и стимулирования интереса к знакомству с литературой о Крыме.

В конкурсе могут участвовать все желающие авторы старше 18 лет. Наиболее качественные и интересные работы участников будут изданы в сборнике «Крымское приключение». Основное условие литературного конкурса – присутствие в произведении темы Крыма.

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Авторы могут присылать свои прозаические работы малых форм (рассказы, новеллы, миниатюры) в жанре приключенческой литературы (во всем спектре поджанров: исторические и военные приключения, детективы, фэнтези и фантастика, романтическая и мистическая новелла).

Конкурсные работы необходимо направлять по электронной почте: mkcrimea@mail.ru до 17 сентября 2018. Подведение итогов и награждение победителей будет проходить с 18 сентября по 15 октября 2018 года.

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