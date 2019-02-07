Керчан приглашают принять участие в пробеге

24 февраля в городе Керчи на территории Комсомольского парка пройдёт пробег, посвящённый памяти тренера по лёгкой атлетике Чумака А.Ф.

В пробеге могут принять участие следующие возрастные категории: 2006 и мл. (500 м), 2004-2005 (1км), 2002-2003 (2км), 2001 г.р. и старше (5км). Участники 2002-2006 г.р. допускаются по справке от медработника, участники 2001 г.р. и старше несут ответственность за своё здоровье самостоятельно.

Программа мероприятия:

Сбор участников и их регистрация будет проходить возле площадки Workout с 11.00-12.00.

Торжественное открытие пробега начнется в 12.00.

Первый старт — 12.10. Участвуют юноши и девушки 2006 г.р. и младше. Дистанция 0,5 км.

Второй старт – 12.20. Участвуют юноши и девушки 2004-2005 г.р. Дистанция 1 км.

Третий старт – 12.40. Участвуют юноши и девушки 2002-2003 г.р. Дистанция 2 км.

Четвертый старт – 12.40. Участвуют мужчины и женщины 2001 г.р. и старше. Дистанция 5 км.

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Все участники пробега будут награждены памятными грамотами, медалями и призами. Торжественное награждение состоится в 13.30.

Заявки на участие в пробеге принимаются до 15 февраля 2019 года по почте: Lero4ka0410@mail.ru, и по телефону: +7 (978) 061-05-98 ).