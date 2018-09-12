Керчан приглашают принять участие в турнире по единоборствам

В субботу в Керчи состоится турнир по единоборствам «Воин Боспора».

В Керчи на стадионе имени 50-летия Октября 15 и 16 сентября в 10:00 будет проходить турнир по единоборствам «Воин Боспора».

Турнир по боевым единоборствам проводится ежегодно и является традиционным. В Керчи спортсмены выступят в одиннадцатый раз.

Читайте: В Керчи открыли Аллею Памяти (ФОТО)

Соревнования будут проходить по нескольким направлениям: кикбоксингу, тайскому боксу, смешанным боевым искусствам и другим единоборствам.

К участию приглашаются спортсмены не только из Керчи и Крыма, но и из всей России. Турнир открытый.

По словам президента Федерации единоборств имени Георгия Победоносца Игоря СТРАШКО, на мероприятие приглашены серьёзные люди, однако их имена спортсмен оставил в секрете.

Итоги турнира будут подведены 16 сентября.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.