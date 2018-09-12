Керчан приглашают принять участие в турнире по единоборствам

В субботу в Керчи состоится турнир по единоборствам «Воин Боспора».
В Керчи на стадионе имени 50-летия Октября 15 и 16 сентября в 10:00 будет проходить турнир по единоборствам «Воин Боспора».
Турнир по боевым единоборствам проводится ежегодно и является традиционным. В Керчи спортсмены выступят в одиннадцатый раз.
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Соревнования будут проходить по нескольким направлениям: кикбоксингу, тайскому боксу, смешанным боевым искусствам и другим единоборствам.
К участию приглашаются спортсмены не только из Керчи и Крыма, но и из всей России. Турнир открытый.
По словам президента Федерации единоборств имени Георгия Победоносца Игоря СТРАШКО, на мероприятие приглашены серьёзные люди, однако их имена спортсмен оставил в секрете.
Итоги турнира будут подведены 16 сентября.