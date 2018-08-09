Керчан приглашают служить по контракту

ОМОН г. Керчи ГУ Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю приглашает в свои ряды на должности полицейский (боец), полицейский (кинолог), полицейский (взрывотехник). Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Республике Крым.

Требования к кандидатам: Гражданство РФ, возраст до 35 лет, отсутствие судимости, образование не ниже среднего полного, хорошая физическая подготовка. Заработная плата от 35 000 рублей которая увеличивается с выслугой лет и остальными установленными законодательством надбавками.

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Предоставляется полный социальный пакет, ежегодный оплачиваемый отпуск, дополнительный отпуск за выслугу лет, бесплатное мед. обеспечение сотрудника и членов его семьи, бесплатное форменное обмундирование.

Дополнительная информация по тел. +7(978)-081-54-99, +7(978)-741-48-41 или по адресу: г. Керчь ул. Дмитрия Глухова 5

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