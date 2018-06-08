Керчан приглашают сыграть в стритбол

Первенство Керчи по стритболу пройдет 12 июня в 16:00 на баскетбольной площадке городской набережной.

Организаторы соревнований поделят всех участников на три категории: 12 лет и младше (до 2006 г.р. включительно), с 13 до 15 лет (2003–2005 г.р.), от 16 и старше (2002 г.р. и старше).

В соревнованиях могут принять участие все желающие, собравшие команду из четырех человек в своей возрастной группе.

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Отметим День России спортивно, дорогие керчане! До встречи на набережной.

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