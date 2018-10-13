Керчан приглашают участвовать в спортивном онлайн-марафоне

В понедельник состоится онлайн-марафон с одним из сильнейших воркаут-атлетов России Алексеем КОБЯКОВЫМ.

Марафон «Top workout start» стартует 15 октября и продлится 50 дней.

В процессе марафона участники смогут получить ответы по правильной прокачке базы, научиться выполнять силовые и технические элементы, составить грамотный рацион питания для создания сильного атлетичного тела.

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Также среди кураторов онлайн-марафона находятся такие спортсмены как Олег ХАПАЕВ, Максим ОРЛЕНКО и прочие.

Регистрация доступна по ссылке: http://topworkout.ru/participation.

Зарегистрироваться могут все желающие как бесплатно, так и за добровольный благотворительный взнос.

Собранные средства пойдут на строительство воркаут-площадки для победителей онлайн-марафона

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