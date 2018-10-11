Керчан приглашают участвовать в турнире по боксу

Через неделю в Керчи состоится турнир по боксу.

18 октября 2018 года состоится открытие 43-го традиционного турнира по боксу памяти героя советского союза Б. Н. Аршинцева, который продлится 2 дня. Участие в нем примут спортсмены со всех городов Крыма, города Севастополя, Ростова-на-Дону, Краснодарского края и других городов Российской Федерации.

Отдел по вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми и молодежью приглашает к участию всех любителей этого сильного и олимпийского вида спорта.

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Мероприятие состоится в 12:00 в Дворце спорта, который находится по адресу: город Керчь, улица Орджоникидзе, 88.

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