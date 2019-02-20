Керчан призывают приехать на работу на велосипеде

Весной в Крыму состоится Всероссийская акция «На работу на велосипеде».

17 мая и 20 сентября 2019 года при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации пройдёт всероссийская акция «На работу на велосипеде». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Керчи.

«Примите участие в акции и обменяйте утренние пробки на удовольствие, знакомое каждому с детства», — призывает керчан принять участие в акции администрация города.

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Основная цель акции «На работу на велосипеде» — показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Он также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.