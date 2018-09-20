Керчан учат как не стать жертвой мошенничества (ФОТО)

Керченские полицейские присоединились к профилактической акции «Стоп – мошенник!».
Сегодня с целью обеспечения безопасности граждан сотрудники полиции вместе с представителями керченского телевидения провели общественную акцию «Стоп – мошенник!», призывающую жителей и гостей города не поддаваться на уловки мошенников. Сотрудники Управления МВД России по городу Керчи старший лейтенант полиции Игорь БЕКАРЕВ и капитан внутренней службы Елена КОВАЛЁВА рассказали гражданам о видах и схемах дистанционного мошенничества.
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Полицейские посетили аптеки, поликлиники, магазины, на конечных остановках заходили в автобусы общественного транспорта и раздавали людям особенно преклонного возраста подготовленные памятки с рекомендациями «Как не стать жертвой мошенника!». Общаясь с гражданами, участники акции подробно объясняли, какие существует схемы преступного обмана и как необходимо обезопасить себя в подобных случаях.
«А вы знаете о том, что звонок вам от незнакомого человека может таить в себе опасность или о том, что, приобретая товар через Интернет, вы можете попасться на уловки мошенника?» — обратились стражи порядка к посетителям магазина.
В ответ полицейские услышали, что большинство знают о таких видах преступления, но считают, что именно с ними такое не случится.
В свою очередь правоохранители рассказали, что в последнее время участились случаи, когда пожилым людям звонят злоумышленники и сообщают о случившейся беде с их близкими и таким образом вымогают деньги в обмен на «помощь». Кроме того, в полицию за помощью обращаются граждане, которые перечислили деньги за товар, заказанный через сомнительные сайты у непроверенной компании либо у частного лица, а в итоге приобретенную покупку не получили.
Полицейские напомнили гражданам для того, чтобы не стать жертвой мошенников стоит соблюдать ряд простых мер предосторожности.
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Если по телефону неизвестный сообщил, что случилась беда с вашим близким, необходимо совершить простое действие — позвонить своим родственникам и проверить информацию. Также не стоит доверять незнакомцам, которые предлагают вам услуги, товары или работы через сеть Интернет. Прежде чем, переводить денежные средства, нужно собрать сведения о той или иной фирме, либо торговой компании: обладает ли организация, продавец или работодатель необходимой юридической документацией, есть ли отзывы или рекомендации о данных лицах. Чтобы защитить себя от приобретения некачественного товара, дополнительно можно посмотреть условия возврата денежных средств.