Керчан зовут поохотиться на призы

В ходе празднования Дня города керчан приглашают принять участие в необычном стилистическом квесте — отправиться на охоту за трофеями.

Игра пройдет 8 сентября на территории всего города. Сюжет квеста предполагает множество испытаний и заданий, которые ждут участников в загаданных локациях. А все найденные после выполнения очередного задания «трофеи» превратятся для игроков в отличные призы от партнеров квеста.

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Стать «охотником» может каждый керчанин или гость города, достигший 15 лет и зарегистрировавшийся по телефону +7(978) 864 28 47. Все подробности квеста, а также возможные призы и подробные условия участия вы можете найти в группе Вконтакте, где организаторы публикуют информацию по предстоящей игре.

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