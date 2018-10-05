Керчанам дали свет благодаря прокуратуре

Прокуратура Керчи заставила ГУП РК «Крымэнерго» выполнить свои обязательства перед людьми.

Жители улиц Декольная и Мусиенко обратились в прокуратуру Керчи с жалобой о нарушении законодательства о правах потребителей.

Граждане предоставили договоры, заключенные с ГУП РК «Крымэнерго», согласно которым предприятие должно было присоединить дома к электросетям. Но энергоснабжающая компания не выполняла своих обязательства и нарушала сроки поставки электроэнергии. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.

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В результате, жильцы двух десятков домов в течение длительного времени вынуждены были обходиться без света. Люди неоднократно обращались в энергоснабжающую компанию с жалобами, но это не давало результата.

Прокуратура рассмотрела жалобу керчан и вынесла представление с требованием выполнить указанные в договорах обязательства.

В результате, ГУП РК «Крымэнерго» начал производить работы по подсоединению домовладений к электросетям. Подключение всех абонентов будет осуществлено в ближайшее время.

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