Керчанам напоминают о правилах безопасности использования газа в быту

Правила обязательны для должностных лиц ведомств и организаций, ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства жилых домов независимо от ведомственной принадлежности и для населения, использующего газ в быту, на территории России. Ответственность за сохранность газового оборудования и исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов, а также уплотнение вводов инженерных коммуникаций в жилых домах возлагается на руководителей жилищно-эксплуатационных организаций, в жилищных кооперативах — на их председателей, в домах и квартирах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, — на домовладельцев.

Ответственность за качество технического обслуживания и ремонт газового оборудования в жилых домах возлагается на эксплуатационные организации газового хозяйства. Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов в домах и квартирах, за содержание их в соответствии с требованиями Правил несут владельцы и лица, пользующиеся газом.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ:

1 Оказывать предприятиям газового хозяйства всестороннюю помощь при проведении ими технического обслуживания и пропаганды безопасного пользования газом среди

2 Содержать в надлежащем техническом состоянии подвалы, технические коридоры и подполья, обеспечивать постоянное поддерживание в рабочем состоянии ихэлектроосвещение и вентиляцию. Следить за местами пересечения внутренних газопроводов и строительных элементов зданий, герметизацией вводов инженерных коммуникаций.

3 Обеспечивать работникам предприятий газовых хозяйств беспрепятственный доступ в любое время суток в подвалы, технические подполья и помещения первых этажей для

проверки на загазованность.

4 Своевременно обеспечивать проверку состояния дымоходов, вентиляционных каналов и оголовков дымоходов, осуществлять контроль за качеством их проверки, предоставлять предприятиям газового хозяйства по их требованиям акты проверки исправности дымоходов и вентиляционных каналов или сведения о последней проверке, занесенные в специальный журнал.

5 Немедленно сообщать предприятиям газового хозяйства о необходимости отключения газовых приборов при их самостоятельной установке или выявлении неисправности

дымоходов.

6 Заселять газифицированные квартиры (первичное заселение или обмен) только после проведения инструктажа жильцов представителем предприятия газового хозяйства при наличии подтверждающего документа.

7 Вызывать представителя газового хозяйства для отключения газовых приборов при выезде жильца из квартиры.

8 Своевременно заключать договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ, ОБЯЗAHO:

1 Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь инструкции по эксплуатации газовых приборов и соблюдать их.

2 Содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели, котлы.

3 Следить за состоянием гибкого шланга (шланг не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов). Гибкий шланг должен быть сертифицирован.

4 Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. Периодически очищать «карман» дымохода.

5 По окончании пользования газом закрывать краны на газовых приборах и перед ними.

6 При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийно-диспетчерскую службу Керченского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» по телефону «104» (моб. тел. 8 — 978 — 918-52-44).

7 При неисправности газового оборудования вызвать работников аварийно-диспетчерской службы газа Керченского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» по телефону «104» (моб. тел. 8 — 978 — 918-52-44).

8 При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по тел. «104» (моб. тел. 8 — 978 — 918-52-44) (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрическим звонком.

9 Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников газового хозяйства по предъявлению ими служебных удостоверений в любое время суток.

10 Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а в домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, — стоимость технического обслуживания газового оборудования

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1 Проводить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), переустановку, замену и ремонт газовых приборов, и запорной арматуры.

2 Отключать и подключать газоиспользующее оборудование.

3 Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, изменять площадь отапливаемых помещений без согласования с соответствующими организациями.

4 Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымоходов и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать и заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

5 Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре, особенно при обнаружении утечки газа.

6 Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (при появлении трещин) дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.

7 Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве.

8 Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверьми ванных комнат.

9 Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).

10 Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами.

11 Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

12 Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

13 Перекрывать краны на газовых стояках на вводных участках.

14 Пользоваться газобаллонными установками в многоэтажных жилых домах. Лица, нарушившие «Правила пользования газом в быту», несут ответственность в соответствии со ст. 95 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ст. 94 Уголовного Кодекса РФ.

ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В БЫТУ

Лица, использующие газовые приборы ОБЯЗАНЫ:

Обеспечивать доступ работников Керченского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» для обслуживания газовых приборов:

— При появлении запаха газа: перекрыть краны, открыть форточки, вызвать аварийную

службу газа Керченского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» по тел.: «104» (моб. тел. 8 978 918 52 44);

— При неисправности газовых приборов вызвать аварийную службу газа Керченского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» по тел.: «104» (моб. тел. 8 978 918 52 44);

— Проводить техническое обслуживание газовых приборов только специалистами

Керченского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— Самовольно газифицировать помещения;

— Переставлять, менять, вносить изменения в конструкцию и пользоваться неисправными

газовыми приборами;

— Застраивать газопровод стенами, панелями, замуровывать, заделывать кафельной

плиткой.

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