Керчанам не удалось в полной мере насладиться лунным затмением

Сегодня вечером много керчан собиралось наблюдать за полным затмением Луны, но уникальное природное явление увидеть полностью в Керчи не удалось.

Лучшей смотровой и обзорной площадкой для любительского наблюдения за небом в Керчи является гора Митридат. Сегодня вечером здесь собралось, наверное, рекордное количество машин, на которых керчане приехали, чтобы полюбоваться на полное лунное затмение.

Луна стала прятаться в тень Земли после девяти часов вечера, но всю картину этого природного явления керчане увидеть не смогли. Коварное облако спрятало Луну, и разочарованные керчане и гости города стали покидать вершину горы Митридат.

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Те же, то опоздал к началу затмения, продолжали собираться на смотровой площадке в надежде, что Луна все же появится на небе.

Для совсем ленивых Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА провело онлайн трансляцию. Научный комментарий во время этой трансляции был, конечно же, на английском языке, но для любознательных и пытливых она стала прекрасной возможностью увидеть скрытое от глаз лунное затмение 2018 года.

Фотограф КерчьИНФО подготовил для вас фоторепортаж об этом событии.

Лунное затмение 2018 в Керчи. Фото

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