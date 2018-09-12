Керчанам показали театрализованное представление «Сказание о древнем городе»

Накануне Дня города, 7 сентября в керченском городском Центре культуры и досуга им. Богатикова прошли торжества, по случаю награждения победителей городского рейтинга достижений «Золотой Грифон».

В финале церемонии керчанам и гостям города была показана театрализованная постановка «Сказание о древнем городе». Оригинальный спектакль «Сказание о древнем городе Керчи» показали молодые артисты Керченского государственного морского технологического университета.

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Зрители высоко оценили творчество студенческого коллектива теплыми продолжительными аплодисментами.

«Сказание о древнем городе»

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