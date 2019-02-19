Керчанам предлагают принять участие в фотоконкурсе древних городов

Конкурс фотографий «ФотоФорум древних городов».

С 14 по 18 августа 2019 года в Рязани состоится второй Международный форум древних городов. Он организуется по инициативе и при поддержке Правительства Рязанской области под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Идею его ежегодного проведения поддержали более 30 муниципалитетов древних городов России и зарубежных стран.

Решением оргкомитета в программу форума-2019 включён конкурс фотографий «ФотоФорум древних городов». Его цель — популяризация культурного наследия городов с богатой историей, привлечение внимания общественности к ценностям и культурным явлениям, составляющим духовное наследие древних территорий, развитие внутреннего и въездного туризма.

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Принять участие в «ФотоФоруме» приглашаются как профессиональные фотографы, так и фотолюбители, вне зависимости от места проживания. Основное условие — чтобы снимки, представленные к творческому состязанию, были сделаны на территории городов, имеющих статус «древних», то есть, основанных более 500 лет тому назад.

Подробнее о фестивальной программе Форума, участниках и конкурсе см. на официальном сайте II Международного форума древних городов drevniegoroda.ru, а также в группе социальной сети ВКонтакте vk.com/drevniegoroda.