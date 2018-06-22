Керчанам предлагают стать членами Общественного совета

Согласно постановлению Горсовета Керчи от 21 июня текущего года, в городе принято доформировать Общественный совет.
Стать членом совета может любой желающий, до 6 июля предоставивший в горсовет следуюие бумаги:
— представление от какого-либо общественного объединения, которое выдвигает кандидата в члены совета;
— заполненную анкету, которую можно найти на сайте Горсовета Керчи;
— заверенную выписку из протокола собрания общественного объединения, на котором было принято решение о выдвижении данного кандидата;
— заверенную копию свидетельства о регистрации объединения, его устава либо положения;
— согласие на обработку персональных данных, которое можно скачать на сайте Горсовета;
— фотографию размера 3*4;
— ксерокопию паспорта заявителя.
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Все интересующие вас подробности доформирования Общественного совета вы можете также найти на сайте Горсовета Керчи в соответствующем разделе.