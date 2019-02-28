Керчанам представили отчет о деятельности городской администрации за 2018 год

Сегодня на сессии Керченского городского совета глава администрации города Сергей БОРОЗДИН представил отчет о деятельности администрации. Об этом сообщает чиновник на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории муниципального образования является местный бюджет.

В 2018 году исполнение доходной части бюджета составило 2 860 000 000 рублей или 100,2% от плановых показателей, из которых налоговые и неналоговые поступления составляют 990 700 000 рублей, а межбюджетные трансферты – 1 865 000 000 рублей.

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Расходы составили 2 835 000 000 рублей или 97,3% от плана. Темп роста налоговых и неналоговых поступлений по сравнению с 2017 годом увеличился на 11,1% в том числе НДФЛ, арендной платы за землю, доходы от перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями.