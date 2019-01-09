Керчанам провели экскурсию по легендарному цирку Никулина (ВИДЕО)

Перед новогодними праздниками в город-герой Керчь приехал легендарный цирк Юрия Никулина. Специально для керчан в день открытия Комсомольского парка в цирке прошла открытая генеральная репетиция, которую мог посмотреть абсолютно бесплатно каждый.

Первое представление цирка состоялось 29 декабря 2018 года. Оно прошло более чем успешно. Зрители были в восторге. Больше всего эмоций было у детей.

Маленькие керчане сами принимали участие в цирковой программе, а взрослые хвалили условия комфорта и безопасности. Все без исключения выходили с улыбкой на лице и только с положительными отзывами.

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Сегодня керчанам провели экскурсию по легендарному цирку Юрия Никулина. Мероприятие собрало множество людей. В основном, это были дети с родителями.

Артисты показали горожанам зал, арену, рассказали о своей профессии и питомцах, а также поблагодарили керчан за теплый прием в своем городе. Каждый интересующийся мог задать вопросы артистам.

Керчанам провели экскурсию по легендарному цирку Никулина