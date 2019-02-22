Керчане благодарят миграционную службу за помощь и внимание

Жители Керчи выражают благодарность сотрудникам миграционной службы города за качественное обслуживание, компетентное консультирование и помощь в решении проблем. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

Сотрудники отдела по вопросам миграции в Керчи оказывают целый спектр услуг населению, связанных с оформлением и выдачей паспортов, оформлением приглашений на въезд в страну, ведением различных форм регистрационного учета с целью упорядочивания, контроля и надзора.

Стоит отметить важность и востребованность задач, которые сегодня стоят перед этой службой, и как никогда, требуют от каждого из сотрудников компетентности, профессионализма и гражданской ответственности.

На днях, в отделе по вопросам миграции состоялся очередной прием граждан. В этот день специалист 1-го разряда отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Керчи Анна ЧЕРНЯК вручила местным жительницам, обратившимся ранее в подразделение за получением госуслуг, самый важный документ в жизни.

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Причины замены паспорта у гражданок были разными: замена паспорта в связи с бракосочетанием, замена паспорта в 45 лет, в связи с утерей и порчей документа.

Местные жительницы, вновь получившие паспорта, выразили слова благодарности сотрудникам отдела по вопросам миграции.

«Огромное спасибо сотрудникам миграционного подразделения за оказанную помощь! Я получила качественное обслуживание, внимательность к своей проблеме и компетентность при консультировании», — поделилась впечатлениями одна из керчанок.

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Керчи напоминают о графике приема граждан по вопросам выдачи и замены паспорта гражданина Российской Федерации (город Керчь, улица Комарова, 7, кабинет №4).

Прием документов: вторник, среда, четверг, пятница с 09:00 до 13:00, суббота с 08:00 до 10:00. Выдача документов: вторник, четверг с 14:00 до 16:00; пятница с 14:00 до 15:00; суббота с 10:00 до 12:00.