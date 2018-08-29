Керчане благодарят волонтера-художницу за мастер-класс.

2018 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтера. Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать

добро другим. (Словарь Ожегова С.А.).

Волонтер – человек особенный, человек, у которого есть своя семья, работа, учеба, личная жизнь, но он всегда найдёт время на добрые дела.

Работники библиотеки -филиала №4 им. М. Горького вот уже второй год сотрудничают с молодой художницей — волонтёром Думиной И.А. Этим летом в библиотеке для ребят проводились творческие мастер-классы. Ирина Александровна не просто занималась с детьми творчеством, но и знакомила их с различными видами искусства: аппликацией, эстампом, витражной живописью, ниткографией и др.

Мероприятия всегда проходили интересно и очень весело. Работники библиотеки и наши юные читатели говорят огромное спасибо за мастер-классы! Удачи Ирине Александровне, творческих открытий, здоровья и благополучия.