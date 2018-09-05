Крымчане больше не смогут купить билет на паром в Интернете

С 1 сентября 2018 года сайт gosparom.ru прекратил деятельность в связи со снижением пассажиропотока на Керченской паромной переправе и отсутствием необходимости приобретать билеты заранее.

Служба поддержки «Морской дирекции» сообщает, что возобновление работы сайта не планируется.

Сайт gosparom.ru – это портал, на котором можно было узнать расписания движения паромов между портами «Крым» и «Кавказ», тарифы на перевозку пассажиров и автотранспорта, новости переправы, а также забронировать и купить билет на паром в режиме онлайн.

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Продажа электронных билетов на паром осуществлялась для координирования очереди, чтобы не повторилась ситуация 2014 года, когда люди ожидали парома целыми сутками.

ООО «Морская дирекция» сообщает, что возврат билетов можно оформить путем подачи заявления на электронный адрес office@mtdir.ru

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