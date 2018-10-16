Керчане будут нести ответственность за парковку на зеленых зонах?

Керчанам были даны разъяснения касательно административной ответственности за парковку авто на зеленых зонах.

Глава муниципального образования городской округ Керчь Николай ГУСАКОВ совместно с депутатом Керченского городского совета Павлом ШПЕХТОМ провел во дворе дома по улице Ворошилова, 27 собрание жильцов по вопросам ЖКХ.

На встрече прозвучали проблемные вопросы, жильцы двора не довольны работой своей управляющей компании. Керчане на сходе высказали пожелание оборудования новых игровых площадок, организации дополнительных парковочных мест.

Читайте: Появится ли в Керчи многоуровневая парковка?

Также были даны разъяснения касательно административной ответственности за парковку авто на зеленых зонах, жителям объяснили механизм обращения в управление муниципального контроля и прокуратуру.

Напоминаем, что введена административная ответственность за парковку автомобилей в зеленых зонах, которая зачастую сопровождается штрафом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.