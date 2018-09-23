Керчане: чего не хватает городу?

Керчь – город-герой, город двух морей, невероятно красивый и уютный город Крыма, но его жителям чего-то не хватает. О том, чего именно не хватает родному городу, журналисты КерчьИНФО узнали в ходе опроса в социальных сетях.

Некоторые люди говорят, что в Керчи всё есть, но большинство указывает на его существенные недостатки.

Прежде всего, местные жители хотели бы видеть красивую, чистую, приведённую в порядок, набережную, а также места, куда можно было бы сводить детей: зоопарк, цирк, детский парк или хотя бы рабочие аттракционы.

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Некоторые горожане хотели бы, чтобы в центре Керчи появился «McDonalds» или подобное заведение и большой торговый-развлекательный комплекс.

Отметили также то, что в городе нет общественных туалетов, и в больших торгово-развлекательных комплексах есть несколько плюсов: это не только место, где можно отдохнуть, но и место, где есть бесплатные туалеты.

«Еще в городе хотелось бы видеть побольше общественного транспорта, остановок и работающий аэропорт».

За аквапарк высказалось примерно 20 % керчан, которые считают, что наличие аквапарка в Керчи – это маленький шаг навстречу цивилизации и еще один путь для привлечения туристов в город.

Небезразличные жители считают, что Керчи нужна служба быстрого реагирования на любые жалобы населения, которая сама определит структуру, ответственную за проблему, и лиц, которые должны ее устранить:

«То есть, должна быть четкая координация с различными службами, инстанциями, крупными частными и государственными предприятиями всех форм собственности. Это решит массу неотложных проблем, которые возникают у горожан», — отмечает керчанин.

Каждый человек, живущий в замечательном городе, в котором есть море, хочет видеть в нём пляжи – многие керчане недовольны фактом, что в Керчи так мало зон для отдыха и купания.

А самое главное, что поддержали абсолютно все жители города – это то, что в Керчи необходимо обеспечить чистоту. Хотелось бы видеть чистые улицы родного города, исправную работу коммунальных служб и урны, расположенные хотя бы возле остановок.

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