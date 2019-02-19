Керчане достойно представили Республику Крым на соревнованиях по борьбе К-1 (ФОТО И ВИДЕО)

Прошёл Открытый Чемпионат и первенство федерации К-1 России «Юг России 2019».

15-17 февраля в Краснодаре сразились борцы из пяти регионов России. Керченский СК «Атлант» ездил на соревнования в составе сборной Крыма.

На чемпионате юга России по К-1 Республика Крым заняла второе общекомандное место. Керчане отлично выступили и внесли свои победы в общий зачёт.

Игорь ЗЕЛЕНСКИЙ в категории 15-16 лет (67 кг) взял золото. Пётр САГОЙДАК и Михаил ШАПОВАЛОВ (11-12 лет и 13-14 лет соответственно) завоевали серебро, а Шандро ШВЕЦ — бронзу.

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Желаем спортсменам удачи и новых побед!

Керчане достойно представили Республику Крым на соревнованиях по борьбе К-1