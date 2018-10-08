Керчане достойно представили свой город на чемпионате России по шахматам

Свыше полутора десятка крымских спортсменов приняли участие в чемпионате России по быстрым шахматам. Соревнования состоялись 6-7 октября в Сочи. Об этом сообщает Крыминформ, ссылаясь на Федерацию шахмат Республики Крым.

В состязании по рапиду у мужчин выступили 150 претендентов на успех. Чемпионом стал Владислав АРТЁМЬЕВ из Республики Татарстан. Лучшим из крымчан оказался Илья ДЕРЯБИН, занявший 61 место.

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У женщин сыграли 95 шахматисток. Золотую медаль завоевала Полина ШУВАЛОВА из Москвы. Лучшей среди представительниц Республики Крым стала керчанка Маргарита ПОТАПОВА, занявшая 25 позицию. Ещё одна шахматистка, представляющая Керчь, Наталья ИЛЬИНА немного уступила Маргарите, заняв 49-е место.

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