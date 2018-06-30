Керчане и представители Краснодарского края обменялись опытом в проведении выборов

Вчера в Керчь прибыла делегация Белоглинского района Краснодарского края. Представители района приехали в город с целью обмена опытом в сфере проведения выборов. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Заместитель главы муниципального образования Белоглинского района Ирина ШИЯН, председатель Территориальной избирательной комиссии Елена ИСААКОВА и представители администрации муниципального образования целый день провели в Керчи.

Здесь представители Краснодарского края знакомились с коллегами и обсуждали, как проводятся выборы у нас.

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Официальная часть встречи состоялась в здании Керченского городского совета и прошла в формате круглого стола.

От Керчи в мероприятии приняли участие председатель Территориальной избирательной комиссии города Святослав БРУСАКОВ и депутаты горсовета: Валерий АРУСТАМЯН и Павел ШПЕХТ.

Гости Керчи презентовали фильм о своем родном крае, а также выразили надежду на то, что увидят керчан в Белоглинском районе во время ответного визита.

В свою очередь, глава муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым Николай ГУСАКОВ преподнес делегации из Краснодарского края керченские сувениры.

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