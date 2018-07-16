Керчане могут получить госуслуги МВД онлайн

Управление МВД России по г. Керчи напоминает гражданам о возможности получения государственных услуг МВД России, используя преимущества Единого портала госуслуг. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, его пользователи получают доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Регистрировать транспортные средства и получать водительские удостоверения без очереди может любой гражданин, зарегистрированный на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Кроме того, пользователи, имеющие доступ в «личный кабинет» портала имеют преимущество своевременного оповещения о наложенных административных штрафах за нарушения в области дорожного движения и возможности оплаты 50% от суммы наложенного штрафа за нарушение ряда статей ПДД. Это возможно в том случае, если нарушитель оплатит штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления.

Возможность самостоятельной проверки не уплаченных штрафов предусмотрена и на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru) в разделе «Проверка штрафов».

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При получении государственных услуг посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru) граждане пользуются преимуществом оплаты госпошлины с 30% скидкой.

Обращаем внимание горожан на расширенный перечень предоставляемых государственных услуг в электронном виде подразделениями по вопросам миграции.

На сегодняшний день гражданам предоставлена возможность не только записаться на прием к специалистам отдела по вопросам миграции в онлайн режиме, но и подать заявление на оформление заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации, выдачу и замену внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации, постановки на регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства, оформление и выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, предоставление адресно-справочной информации, а также на получение разрешения на временное проживание и вида на жительство в России.

Помимо этого граждане посредством Единого портала государственных услуг могут подать заявку на получение справки о наличии (отсутствии) судимости, факта уголовного преследования либо о его прекращении, а также о реабилитации жертв политических репрессий.

На портале «Госуслуги» размещена справочная информация для физических и юридических лиц о порядке оказания госуслуг, в том числе — в электронном виде, организован поиск по тематике, ведомству, жизненной ситуации, представлены образцы документов, ссылки на сервисы госучреждений и ведомств.

Таким образом, использование портала Госуслуг экономит не только Ваше время, но и деньги.

Текст: пресс-служба УМВД России по г. Керчи

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