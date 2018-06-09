Керчане могут пожаловаться на завышенные цены на бензин на «горячую линию»

Общероссийский народный фронт запускает «горячую линию» для приема сообщений о фактах завышения цен на топливо.

Жалобы в Крыму будут приниматься по телефону 8 (3652) 54-70-90 и электронной почте 85region@onf.ru.

Каждый сигнал от жителя Крыма, в частности — Керчи, будет учитываться при составлении общероссийской статистики для дальнейшего доклада руководству страны.

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Представители ОНФ отметили, что вопрос стоимости бензина крайне актуален для крымчан – жалобы на завышенную стоимость и продолжающийся рост цен постоянно поступают в крымский ОНФ.

«Общероссийский народный фронт осуществляет мониторинг этой ситуации и открывает «горячую линию» для приема сообщений. Наши активисты всесторонне изучают проблему. С помощью обратной связи граждан информация будет подкреплена конкретными жалобами и материалами с информацией о цене топлива на разных АЗС по всей России. Вся собранная информация будет передана в правительство РФ и Федеральную антимонопольную службу России. Общественный мониторинг цен на топливо позволит получить информацию из первых рук, отразив реальную ситуацию на местах», — сказал член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр ВАСИЛЬЕВ.

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