Керчане могут пожаловаться на завышенные цены на бензин на «горячую линию»

Керчане могут пожаловаться на завышенные цены на бензин на «горячую линию»

Общероссийский народный фронт запускает «горячую линию» для приема сообщений о фактах завышения цен на топливо.

Жалобы в Крыму будут приниматься по телефону 8 (3652) 54-70-90 и электронной почте 85region@onf.ru.

Каждый сигнал от жителя Крыма, в частности — Керчи, будет учитываться при составлении общероссийской статистики для дальнейшего доклада руководству страны.

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Представители ОНФ отметили, что вопрос стоимости бензина крайне актуален для крымчан – жалобы на завышенную стоимость и продолжающийся рост цен постоянно поступают в крымский ОНФ.

«Общероссийский народный фронт осуществляет мониторинг этой ситуации и открывает «горячую линию» для приема сообщений. Наши активисты всесторонне изучают проблему.  С помощью обратной связи граждан информация будет подкреплена конкретными жалобами и материалами с информацией о цене топлива на разных АЗС по всей России. Вся собранная информация будет передана в правительство РФ и Федеральную антимонопольную службу России. Общественный мониторинг цен на топливо позволит получить информацию из первых рук, отразив реальную ситуацию на местах», — сказал член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр ВАСИЛЬЕВ.

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