Керчане начали отмечать Новый год с парада Дедов Морозов (ФОТО и ВИДЕО)

Несмотря на то, что до праздника осталось 9 дней, керчане уже вовсю отмечают его, ведь сегодня проходят первые городские мероприятия.

Читате: Афиша мероприятий Керчи на новогодние и рождественские праздники

Праздник стартовал от перекрестка улиц Самойленко-Ленина. Все Деды Морозы, Снегурочки, их сказочные друзья, и просто зрители прошествовали до площади Ленина.

Организаторам парада Дедов Морозов удалось удивить зрителей. В этом году шествие открывал Санта Клаус-фаерщик на ходулях, который добавил огоньку. Рядом с ним шла высокая и нарядная елка. Также в зрелищных костюмах на ходулях прошли восточные Дед Мороз-афроамериканец и Снегурочка. Не обошлось и без традиционных Деда Мороза и Снегурочки, которые затем участвовали в новогоднем представлении рядом с сценой.

По словам организаторов праздника, всего в параде зарегестрировали более 250 участников. Было подано 54 заявки на различные номинации. Целыми коллективами участники поздравляли со сцены керчан. За победу в номинациях дарили цифровую технику.

Перед керчанами разыграли целое представление по зажжению праздничных огней на главной елке. Теперь пушистая красавица светится новогодними огнями.

Также сегодня керчане увидят праздничный фейерверк, концерт эстрадной группы «Блестящие» и смогут побывать в «Новогоднем городке», который начинает работать.

А впереди керчан ожидают еще много новогодних мероприятий.

Следите за нашей группой ВКонтакте, завтра в ней появится фотоальбом праздника.

Керчане начали отмечать Новый год с парада Дедов Морозов