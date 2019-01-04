Керчане насладились тремя художественными выставками (ФОТО)

Вчера в 15:00 в Картинной галерее Восточно-Крымского Историко-Культурного музея-заповедника открылись целых три выставки художников. Они проходили в разных залах.

Первая выставка, которую посетили керчане — это выставка, посвященная памяти керченского художника и поэта Бориса Васильева-Пальм «К 80-летнему юбилею художника».

Бориса Васильев-Пальм — потомственный дворянин, рождённый на далёком севере. Закончив факультет журналистики МГУ и Академию художеств в Санкт-Петербурге, переехал в Керчь. Здесь он работал в газете «Керченский рабочий», затем — художником-оформителем в Краеведческом музее. Произведения мастера хранятся в музеях Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Крыма, в частных коллекциях 15 стран.

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Также смогли полюбоваться коллективной выставкой живописи художников изостудии Василия ХИМИЙ «Лирика крымской души».

«Творческое объединение «Палитра» было организовано более семи лет назад. С 2015 года его работы ежегодно экспонировались в Керчи. За эти годы картины художниц разъехались по разным странам,частным коллекциям Израиля, России, Украины, Японии», — говорится в описании к выставке.

Открытие выставки графических работ современного московского художника-символиста Александра ЛАВРУХИНА «С Высоцким в горы».

Специалист чёрно-белой графики любит поглощать белизну листа бумаги изломанными чёрными плоскостями. Из тридцати авторских работ самые актуальные темы в этом году — это театральные сюжеты: «Весь мир-театр», маска «Театр», графические работы, выполненные им по произведениям русских и зарубежных классиков Данте Алигьери «Божественная комедия», Шекспир «Гамлет», А. Белый «Петербург», Лермонтов «Маскарад», а также по гениальному «Слову о полку Игореве». Его визуальные решения неожиданны, остроумны, неоднозначны.

Керчане насладились тремя художественными выставками

Фото: Людмила Бахарева