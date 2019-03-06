Керчане не дают построить новый жилой комплекс на берегу моря

Строительство жилого комплекса «Крымская ривьера» на территории бывшего клуба рыбаков пока приостановлено. Об этом пишет глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в «FACEBOOK».

Представители горадминистрации вместе с главным архитектором Крыма Ириной СОЛОВЬЕВОЙ побывали на месте планируемой застройки.

«Документы у застройщика являются легитимными, декларация выдана 29 июня 2018 года», — пишет БОРОЗДИН.

Но застройку решено приостановить, учитывая повышенное внимание керчан к этому вопросу. Администрация города приняла решение инициировать обращение в Службу государственного строительного надзора РК о проведении проверки и приостановке действующих деклараций о начале строительных работ.

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«Мы постараемся «зарегулировать» застройку в интересах керчан. Ирина СОЛОВЬЕВА предложила изменить конфигурацию территории застройки и сместить земельный участок, а на существующих свободных землях организовать «зеленые зоны» детских и спортивных площадок», — объяснил глава горадминистрации.

Кроме того, главный архитектор Крыма порекомендовала учесть в правилах землепользования зону рекреации, в которую включить 50-метровую набережную – 30 метров променадной зоны и 20 метров береговой полосы.

БОРОЗДИН отметил, что на следующей неделе запланирована встреча с представителями застройщика в Совете Министров Крыма с целью урегулирования данного вопроса.