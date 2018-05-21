Керчане останутся без воды на сутки

Филиал «Воды Крыма» сообщает, что в связи с проведением работ по чистке и мойке резервуара водопроводной станции № 1 с 8.00 часов 23.05.2018 года до 08.00 часов 24.05.2018 года вода в район улиц Заречная, Комарова, Пушкина, Вокзальное шоссе, 450 квартал и прилегающих к ним районов подаваться не будет.

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Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данное время. Администрация водоканала приносит свои извинения за причиненные неудобства.

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