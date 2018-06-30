Керчане отмечают День молодежи по-спортивному

Сегодня в городе праздник — керчане и туристы отмечают День молодежи. По этому случаю в центре Керчи развернулись массовые гуляния.

Здесь проходят мероприятия различной направленности: концерты, квесты и показательные выступления. Выбор — самый широкий.

Нашлось развлечение и для любителей спорта. На городской набережной прошла танцевальная тренировка ZUMBA (танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов — прим.ред.), руководила которой профессиональный тренер и хореограф Алена ГОРОБЕЦ.

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Помимо этого, на спортивной площадке прошли показательные выступления спортсменов по street workout.

Присутствуя на таких мероприятиях, приятно осознавать, что в Керчи живет спортивная и здоровая молодежь.

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