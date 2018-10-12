Керчане первыми увидят новый фильм про Крымский мост

В Керчи фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!» покажут раньше, чем он выйдет в общероссийский прокат.

Показ картины состоится в кинотеатре «Украина» 22 октября, а российские зрители смогут посмотреть ленту только 1 ноября.

Керченские зрители смогут не только первыми увидеть и оценить картину, но и пообщаться лично с главной героиней фильма. После показа киноленты Екатерина Шпица встретится с керчанами, расскажет об интересных подробностях съемок, поделится впечатлениями о Керчи, ответит на вопросы. Кинолюбители смогут получить автограф актрисы и, возможно, сфотографироваться вместе с звездой.

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Напомним, что романтическая комедия Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью!» была снята в Керчи. Съемки проходили на острове Тузла и в акватории Керченского пролива в условиях реальной стройки. В центре сюжета – большая стройка в Керченском проливе и жизнь вокруг нее.

Кинотеатр «Украина» сообщает, что продажа билетов начнется за неделю до показа фильма.

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