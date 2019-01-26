Керчане пишут: каток или бассейн? (ВИДЕО)

Единственный в Керчи многострадальный каток продолжает собирать отзывы керчан в социальных сетях.

Очередной спор о состоянии и сервисе керченского катка разгорелся в соцсетях. Керчанка опубликовала видео с катка со следующим комментарием:

«Каток это или бассейн, я не знаю. Мало того, что лед кривой, так еще и сверху вода, с одного края вообще льда нет, бетон… Как вообще такое можно открывать? Один раз упал и насквозь мокрый! Это не каток, это лужа со льдом! Дети ушли в мокрой одежде!»

Как объяснили посетителям служащие катка — при плюсовой температуре каток работать не может, так его покрытие сделано из искусственного льда, который расчитан на естественный холод.

«Не работал каток, все ругались, что в Керчи некуда пойти, теперь каток работает, но теперь ругаются на лужи. То есть, каток рассчитан только на минус или ноль, просто предупреждать об этом людей», — пишет другой керчанин.

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Каток в Керчи начал свою работу в прошлом году под открытым небом, но вскоре был закрыт, т.к. плюсовая температура на улице не давала льду замерзнуть. Сотрудники катка обещали восстановить его работу после того, как будет натянут купол и проведено электроснабжение в достаточном количестве для того, чтобы обеспечивать поддержание температуры льда на должном уровне. Но, как оказалось, проведенные работы не дали результата.

Очевидно, что такой каток при температурных условиях, существующих в Керчи, работать не сможет. Выхода два: либо закрывать каток и ждать, когда же придут морозы на керченскую землю, либо применять новые технологии и использовать более дорогостоящее покрытие для катка, которое не будет таять при плюсовых температурах.

В Керчи каток превратился в бассейн (ВИДЕО)