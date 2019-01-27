Керчане победили в соревнованиях по боксу (ФОТО)

На стадионе 50-летия Октября прошел четвёртый традиционный турнир по боксу памяти Владимира Ильича Зинченко. Это был самый многочисленный за последние годы турнир по боксу города-героя Керчи, в котором приняли участие 198 боксеров. Об этом сообщают в Федерации единоборств имени Георгия Победоносца.

На соревнованиях присутствовали боксеры из Крыма и Краснодарского края. Самой многочисленной была сборная города-героя Керчи, которую составили спортсмены из керченских клубов «ДЮКФП», «Славянский ринг -75», «ДЮСШ №4-Олимпиец», СК «Динамо», СШ №2, СШ №5, СК «Умка».

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Соревнования проходили в четырех возрастных группах: юноши, девушки, юниоры и взрослые.

I командное место заняла команда города-героя Керчи. II место досталось команде из Краснодарского края, а III — команде из Ленинского района Республики Крым.

Крымская региональная Федерация спортивных боевых единоборств имени Георгия Победоносца выражает благодарность всем, кто участвовал в организации мероприятия.

Керчане победили в соревнованиях по боксу

Фото: Федерация единоборств «Георгия Победоносца»