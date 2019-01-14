Керчане победно выступили на международном конкурсе-фестивале

С 3 по 8 января образцовая студия арт-костюма «Афродита» муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской центр культуры и досуга» под руководством Ирины КОВТУН приняла участие в XV Международном конкурсе-фестивале художественного творчества «Славянские встречи», который состоялся в городе Минске.

Программа фестиваля была интересной и насыщенной. На фестивале встретились яркие, самобытные таланты из России, Беларуси и других стран.

Участницы образцовой студии арт-костюма «Афродита» привезли на фестиваль свою «визитную карточку» — номер «О Керчи с любовью». Специально к фестивалю подготовили новый номер «Крым — наш общий дом», в котором показали национальные костюмы народов Крыма. Для музыкального сопровождения номера выбрали песню талантливого керченского композитора Сергея ВЕЛИЦКОГО «Любимый Крым» в исполнении ведущих керченских вокалистов.

Читайте: Юные керчане привезли награды с соревнований по плаванию (ФОТО)

Каждый костюм был вручную расписан красками по ткани художниками, студентами Керченского политехнического колледжа.

В номинации «театр моды» «Афродита» стала Лауреатом 1 степени. В номинации «соло» с танцем «Тарантелла» выступила солистка коллектива Екатерина СЫСОЕВА. Девушка взяла «серебро».

Помимо участия в фестивале керчане познакомились с достопримечательностями Минска, увидели главную ёлку страны, которая вошла в ТОП-10 лучших ёлок Европы.