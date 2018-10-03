Керчане поблагодарили полицейских за оперативное раскрытие преступления

В адрес руководства Управления МВД России по городу Керчи поступило благодарственное письмо от собственников участков, расположенных на территории одного из дачных кооперативов. Местные жители отметили добросовестное исполнение своих обязанностей керченскими полицейскими.

Авторы письма выражают благодарность за безукоризненную слаженность действий и профессионализм сотрудников отдела полиции №2 Управления МВД России по городу Керчи. Особые слова признательности адресованы оперуполномоченным — Максиму ЖАК, Вадиму ОСИНУ и Николаю ЖАВОРОНКОВУ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

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Как выяснилось, в период с 25 по 30 сентября текущего года неизвестный похитил имущество граждан с трех дачных участков. Потерпевшие по обнаружению пропажи незамедлительно обратились за помощью к сотрудникам отдела полиции.

В течение суток с момента обращения граждан было установлено лицо, подозреваемое в совершении противоправных деяний, похищенное имущество найдено и изъято. Кроме того, потерпевшие отмечают, что все действия уголовно-процессуального характера также были проведены в кратчайшие сроки.

«Уже через несколько часов мне позвонили и пригласили в полицию опознать свои пропавшие вещи», — делится один из заявителей.

За профессиональное выполнение служебных задач, грамотные и умелые действия сотрудников полиции представлены к поощрению благодарностью.

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