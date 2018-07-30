Керчане побывали в Долине лотосов (Фото)

Наша постоянная читательница Татьяна Самонова провела минувшие выходные в очень необычном месте, о котором наслышаны многие керчане — в Долине лотосов. И, конечно же, она поделилась с нами впечатлениями и потрясающими фото.

Долина лотосов — огромная «плантация» редких цветов, занесенных в Красную книгу, раскинувшаяся в Краснодарском крае неподалеку от Керчи. И с появлением Крымского моста поездка туда стала настолько проще, что каждый керченский любитель «чудес природы» просто обязан там побывать.

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Естественно, попасть в это уникальное место «своим ходом» нельзя — только на катере с гидом, который расскажет вам все об удивительных цветах и проведет несколько веселых интерактивов. Стоимость такой поездки составит 600 рублей.

Так, помимо истории лотосов, «прибывших» в непривычную для них среду из Египта в 90-е годы прошлого века, экскурсантов ждала дегустация самогона, настоянного на цветах, из кружек, также сделанных из этих растений. А как вы думаете, что послужило закуской к крепкому алкоголю? Правильно, тоже лотосы — точнее, их семена. А широкие мясистые листья разрешили нарвать с собой, чтобы высушить и заваривать вместо чая.

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Долина лотосов. Фото

Как доехать в Долину лотосов из Керчи

Чтобы добраться в цветочную долину, вам необходимо воспользоваться личным автомобилем. После проезда по Крымскому мосту нужно взять курс на Темрюк и примерно через 40 км свернуть по направлению на пос. Сенной, а затем — в пос. Соленый — повернуть на Ахтанизовский лиман. На месте вы найдете лодочную станцию, катера с которой отправляются по мере заполнения экскурсантами.

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