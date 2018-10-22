Керчане подписывают петицию об установке специализированной охраны в учебных заведениях Крыма

В связи с ужасной трагедией в Керчи, которая произошла 17 октября 2018 года, керчане создали электронную петицию «Установить специализированную охрану в учебных заведениях Крыма», адресованную главе Республики Крым Сергею АКСЁНОВУ. Петиция размещена на сайте Сhange.org.

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«17 октября в Керчи случилась беда! Были убиты студенты и сотрудники Политехнического колледжа! 20 погибших и более 50 пострадавших согласно данных из новостей! Важно ввести во всех учебных заведениях специальную службу охраны и пропускной режим через рамку металлоискателя! Обеспечить систему видеонаблюдения по наружному периметру! Разработать систему пропуска по паспорту, водительским правам и специальным пропускам!».

Керчане хотят быть уверенными в безопасности своих детей и надеются, что власти всё-таки примут решение и сделают пропускные пункты и качественные системы видеонаблюдения.

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