Керчане поговорили о пенсионном обеспечении с депутатом Госдумы

Вчера Керчь с рабочим визитом посетил депутат Государственной думы РФ Константин БАХАРЕВ. Чиновник ознакомился с ходом реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в городе.

Так, Константин БАХАРЕВ совместно с представителями городской администрации посетил Молодежный и Комсомольский парки. Также депутат посетил один из дворов города.

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Завершился визит депутата Государственной Думы приемом граждан по личным вопросам. Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщает председатель горсовета Керчи Николай ГУСАКОВ.

«Всего обратилось 6 человек. Достаточно большое количество обращений касалось пенсионного обеспечения», — пишет представитель властей Керчи.

Константин БАХАРЕВ отметил, что это еще раз подтверждает, что проблема назрела и систему необходимо менять, приводя ее в соответствие с нынешними реалиями.

Неудивительно, что после введения новых пенсионных реформ и повышения возраста выхода на пенсию, вопросы из этой области вызвали живой интерес у жителей города.

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