Керчане поговорят с Владимиром ПУТИНЫМ: трансляция началась

Началась прямая трансляция с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ. Керчане приготовили свои вопросы.

В эти минуты Владимир Владимирович уже начинает отвечать на первые вопросы. Новшество данного эфира заключается в том, что к прямой линии подключили связь президента с главами регионов. При необходимости они будут отвечать на вопросы президента на глазах у всей страны.

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КерчьИНФО делится со своими читателями прямой трансляцией.

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