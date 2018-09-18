Керчане показали отличные результаты в турнире «Кубок Воспоро» (ФОТО)

В Керчи 14 и 15 сентября прошел Открытый турнир Республики Крым «Кубок Воспоро» по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа с использованием и без использования специальной экипировки.
В турнире принимала участие восьмикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу, мастер спорта России международного класса Ирина КРЫЛОВА. Девушка с весом 50, 52 кг подняла в классическом жиме 110 кг, и заняла первое место.
Самая молодая участница соревнований – 13-летняя Дарья АНТОНОВА из города Ленинск Волгоградской области. Она показала отличные результаты в классическом жиме и классическом троеборье.
Светлана Щетинина из города Симферополь установила 3 рекорда Республики Крым в классическом троеборье и сдала норматив МСМК.
В этом году переходящий кубок «Кубок Воспоро» в классическом троеборье среди мужчин завоевала команда из города Краснодар и увезла на материк.
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Керченские команды также отличились: в номинации «классический жим лежа среди мужчин» команда из города Керчь заняла 1 место, а в номинации «экипировочный жим лежа среди женщин» команда керчанок заняла 2 место.
Результаты спортсменов разных весовых категорий из города Керчь:
- Жим штанги лежа в экипировке среди мужчин и женщин:
Светлана ПИКАЛОВА — 1 место, СК «Кентавр», тренер — Александр ИВАНОВ
Сергей СТАНЧЕНКО — 2 место, СК «Кентавр», тренер – Александр ИВАНОВ
- Классический жим штанги лежа среди мужчин и женщин:
Валерия ГОРЬКОВА — 2 место, СК «Богатырь», тренер – Сергей ГОРЬКОВ
Дмитрий ПЕТРЕНКО — 1 место, тренируется самостоятельно
Виталий БОБКОВ — 1 место, СК «Кентавр», тренируется самостоятельно
Сергей ГОРЬКОВ (КМС) — 1 место, СК «Богатырь», тренер – Александр ИВАНОВ
Сергей СТАНЧЕНКО — 1 место, СК «Кентавр» тренер – Александр ИВАНОВ
- Классическое троеборье среди мужчин:
Илья ЧИГИРИК — 2 место, СК «Кентавр», тренер — Александр ИВАНОВ
Олег ПУГАЧЁВ — 3 место, СК «Кентавр», тренер – Александр ИВАНОВ